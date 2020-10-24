Kurs öğrencilerine hediye

SORGUN İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, ‘Evimizin Neşesi Kur'an Sesi’ yarışmasında finale kalma başarısı gösteren öğrenciyi tebrik edip, çeşitli hediyeler verdi. Sorgun Müftülüğüne bağlı Hz. Âişe Kız Kur'an Kursu ve Mücâhit Erbaş İmam-Hatip Ortaokulu öğrencisi Nisanur Arslan, yarışmada finale yükseldi. Yozgat İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu, Sorgun ilçesinde böyle başarılı öğrenciler yetişmesine vesile olan Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış’a teşekkür ederek kitap seti hediye etti. '’Evimizin Neşesi Kur'an Sesi’' yarışmasında finale kalma başarısı gösteren Nisanur Arslan’a da bir adet tam altın ve çeşitli kitaplar hediye eden İl Müftü Yardımcısı Balcıoğlu, Kur'an Kursu öğrencisine ve Hocası Esra Şahan'a da plaket vererek, başarılarının devamını diledi. Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, ‘Evimizin Neşesi Kuran Sesi’ yarışmasında finale kalma başarısı gösteren öğrenciyi, emeği geçen hocalarını, ailesini tebrik etti, Öğrenciyle birlikte hocasına birer plaket takdiminde bulundu. Arslan da başarılı öğrenciye çeyrek altın ve çeşitli kitaplardan oluşan hediye seti verdi.