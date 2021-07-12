Kurs Merkezi açıldı

Açılış törenine CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, MHP MYK Üyesi Sezer Yozgat katıldı, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef açılış sonrasında ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Yeni Nesil Kurs Merkezi’nin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kurs merkezi gezildi. Kurs merkezinde bulunan sınıfın sıralarına oturan davetliler gençlik yıllarını yaşarken, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven kendisinin bir öğretmen olduğunu, öğrencilik döneminde de çok çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi.