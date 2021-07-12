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Kurs Merkezi açıldı

Yozgat’ta Yeni Nesil Kurs Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 00:07
Kurs Merkezi açıldı

Açılış törenine CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, MHP MYK Üyesi Sezer Yozgat katıldı, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef açılış sonrasında ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Yeni Nesil Kurs Merkezi’nin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kurs merkezi gezildi. Kurs merkezinde bulunan sınıfın sıralarına oturan davetliler gençlik yıllarını yaşarken, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven kendisinin bir öğretmen olduğunu, öğrencilik döneminde de çok çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
Kurs Merkezi Açıldı
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