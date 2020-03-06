Kurs Devam ediyor

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fatih Günkan, Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu ve Şehit Serkan Ciddioğlu Ortaokulunda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına devam eden öğrencileri ziyaret etti. Günkan, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaretinde, okul yöneticilerinden, öğretmenlerden DYK kursları hakkında bilgi aldı. Günkan, Öğrencilerin, DYK kursuna sürekli devam etmelerini ve verimli çalışmalarını istedi, başarı dileklerinde bulundu.