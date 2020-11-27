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Kur’an Kursu’nda eğitim başladı

Sorgun ilçesinde dernek tarafından yaptırılan Nazmiye Taşdemir 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu eğitime açıldı.

27 Kasım 2020 Cuma 00:37
Kur’an Kursu’nda eğitim başladı

SORGUN ilçesinde, Veysel Karani Camii ve Erkek Yatılı Kur'an Kursu Derneği tarafından yaptırılan, Camii Müştemilatında bulunan Nazmiye Taşdemir Kur’an Kursu, yapımının tamamlanmasının ardından Sorgun Müftülüğüne devri yapılarak eğitime açıldı. Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, Veysel Karani Camii müştemilatında bulunan Nazmiye Taşdemir Kur’an Kursu, Veysel Karani Camii ve Erkek Yatılı Kur'an Kursu Derneği tarafından hafızlık Kur’an Kursu düşüncesi ile inşa edildiğini hatırlattı. Müftü Kayış, Sorgun’da iki Hafızlık Kız Kur’an Kursu, bir de Hafızlık Erkek Kur’an Kursunun bulunduğunu hatırlattı. Kayış, dernek yöneticilerine Sorgun’da hafızlık kurslarının yeterli olduğunu, 4-6 yaş grubu Kur’an Kurslarına ihtiyaçlarının olduğunu belirttiklerini, binanın bu yönde düzenlenerek açılmasının faydalı olacağını söylediklerini bildirdi. Olumlu yanıt doğrultusunda da gerekli çalışmanın yapıldığını aktaran Müftü Kayış, ‘’4-6 yaş Grubu Kur’an kursları, Diyanet İşleri Başkanlığımızın üzerinde hassasiyetle durduğu önemli projelerden biridir. Bizler inanıyor ve biliyoruz ki çocuklarımız bizim geleceğimiz ve istikbalimizdir. Çocuklarımıza yapacağımız her yatırım ailemize, kendimize, memleketimize ve geleceğimize yaptığımız bir yatırımdır. Bizler de Sorgun Müftülüğü olarak 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarına çok önem veriyoruz’’ dedi. Müftü Kayış, Nazmiye Taşdemir 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursunun hizmete açılması için tamamlanması gereken bazı kısımlarının bulunduğunu, öncelikle Kur’an Kursunun çevre düzenlemesini Sorgun Belediyesi'ne yaptırdıklarını, Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubesi öncülüğünde binanın avlusuna kamelya ve çocuk parkı yaptırdıklarını bildirdi. Müftü Kayış, ‘’Kursumuzun içerisini yedi sınıf, dört oyun odası, iki hikaye odası, bir mutfak, bir yönetici odası ve bir de öğreticiler odası olarak düzenledik. Her sınıfa birer televizyon, 4-6 yaşa uygun masa ve sandalyeler, çocuk dolapları, elbise askılıkları aldık. Oyun odalarını oyuncaklarla doldurduk. Mutfağa mutfak dolabı yaptırdık, buzdolabı, set üstü gibi malzemeler aldık. Çocuklarımızın sağlığı için kalorifer peteklerini petek koruma ile kapattırdık, tabanları ve merdivenleri eba (yumuşak) taban ile kaplattırdık, merdiven korkulukları yaptırdık, pencerelere perde taktırdık ve böylece Kur’an Kursumuzu bu seneki eğitim-öğretim yılına yetiştirdik’’ diye konuştu. Müftü Kayış, Kursun toplam kapasitesinin 105 kişi olduğunu, sınıfların 15 kişi olacak şekilde yapıldığını bildirdi. Müftü Kayış, şu anda pandemiden dolayı kursta 70 öğrencinin bulunduğunu, her sınıfta 10 öğrencinin eğitim aldığını anlattı. 

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Kur’an Kursu’nda Eğitim Başladı
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