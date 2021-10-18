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KURALLARA UYMALIYIZ!

Yozgat Sakarya İlköğretim Okulu Birliği toplantısı öncesinde, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından velilere yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Çocukların hem uyuşturucudan hem de kötü alışkanlıklardan uzak tutulması noktasında yapılması gerekenler üzerinde duruldu, ayrıca Kadın Destek Uygulaması(KADES) uygulaması hakkında da bilgilendirme yapıldı.

18 Ekim 2021 Pazartesi 00:44
KURALLARA UYMALIYIZ!

Yozgat Sakarya İlköğretim Okulu 2021-2022 Okul Aile Birliği toplantısı öncesinde Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katılımcılara uyuşturu ile mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgilendirmede bulundu.  Yozgat Sakarya İlköğretim Okulu 2021-2022 Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu toplantısını Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde yaptı. Okul Müdürü Arif Hikmet Sönmez’in başkanlığında yapılan toplantıda veliler arasından Okul Aile Birliği Yönetimi için 5 asil 5 yedek üye, Denetim Kurulu için 1 asil 1 yedek üye seçildi. Okul Müdürü pandemi döneminde olunduğunu hatırlatarak velilere, ‘’Okulda biz dışarıda da siz öğrencilerimize çok dikkat etmeliyiz’’ dedi.  Velilerin istek ve önerileri dinlenip, okulda yürütülen sosyal faaliyetler hakkında bilgi verildi.  Yapılan toplantıya Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katılarak uyuşturucu ve Kadın Destek Uygulaması(KADES) hakkında detaylı bilgi verdi. Yozgat  İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli narkotik polisi tarafından ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında toplantıya katılan velilere,  uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmede, ''Annelerimizin her zaman yanında olmaya, onları desteklemeye, Uyuşturucuyla Mücadele konusunda annelerimizi daha da bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın başta uyuşturucu olmak üzere tüm kötü alışkanlıklardan uzak durabilmeleri için hepimiz el birliği ile şevkatimizi, ilgimizi çocuklarımızdan esirgedemen bir yaklaşım göstermeliyiz'' ifadelerini yer verildi. •Sümeyye İlhan•

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