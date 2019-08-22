Kurallar anlatıldı

Tıp Fakültesi Konferans Salon’unda Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi emekli Kıdemli Albay Nurdan Bezik tarafından verilen eğitime, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, fakülte dekanları, daire başkanları ile kurum personeli katıldı. Emekli Kıdemli Albay Nurdan Bezik, protokol yönetimi konusunda özel alandan sosyal alana, resmi alandan uluslararası alana kadar tüm konularda uyulması gereken protokol kuralları konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Nurdan Bezik, protokolün önemi, anlamı, saygı, nezaket, onur, itibar, temsil, mütekabiliyet, düzey eşitliği, önce-önde gelme, makam protokolü, davranış biçimleri konusunda bilgiler aktardı. Bezik, araç protokolü, iş yaşamında giyim, resmi karşılamalar, göreve yeni başlamış olan kişilere hayırlı olsun ziyaretleri, telefonla konuşma kültürü, toplantı, toplantı yönetimi gibi konularda da deneyimlerini paylaştı.