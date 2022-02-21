KÜLTÜR SANAT ATLASI

81 ilde olduğu gibi Yozgat’ta da her ay düzenli olarak çıkartılacak olan Kültür ve Sanat Etkinlik Atlası, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Yozgat’a özgü olarak çıkartılan atlasta il genelinde Halk Eğitim Merkezleri tarafından yürütülen etkinlikler yer aldı. Oyuncak bebek yapımından kilim dokumacılığına, taş bebek yapımından robotik kodlamaya, bakır işlemeciliğinden çiniye, Ahşap yakmadan minyatür sanatına, cam işleme sanatından hat sanatına kadar birçok alanda kurslar düzenleyerek, insanların kendilerini geliştirmelerini sağlayan Halk Eğitim Merkezi, hazırlanan Kültür ve Sanat Etkinlik Atlası ile tanıtılacak. Yozgat il merkezinde ve ilçelerinde yürütülen ve yapılacak olan etkinliklerin yer aldığını Kültür ve Sanat Etkinlik Atlası, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesinde yayımlandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Kültür ve Sanat Atlasının yapılan faaliyetleri vatandaşlara duyurmak, veri tabanı oluşturmak ve ileriye dönük olarak gelişim profilini görebilmek açısından önemli bir çalışma olduğunu söyleyerek, ‘’Kültür ve Sanat Etkinlik Atlası, vatandaşımızın bir önceki ay neler yapmışız görebilmeleri için yayımlamış bir atlas. Bu çalışmaya web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler’’ şeklinde konuştu.

‘EĞİTİM SİSTEMİMİZDE ÖNEMLİ BİR YERİ VAR’

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Halk Eğitim Merkezleri’nin Türkiye’nin en ücra yerlerine kadar hizmet götüren eğitim kurumları olduğunu ve örgün eğitimden çeşitli nedenlerle yararlanamayan insanların çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri elde edebilmelerine imkan tanınmakta olduğunu ifade etti. Yusuf Yazıcı, hayat boyu eğitimin ana merkezi olan halk eğitimi merkezlerinin, eğitim sisteminde oldukça önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, ‘’Halk Eğitimi Merkezleri; her yaştaki vatandaşımızın ilgi, istek, yetenek ve beklentilerine yönelik, genel ve mesleki kurslar düzenleyen, özellikle yetişkin eğitiminde en kolay erişim sağlayan eğitim kurumlarımızdır’’ dedi. Bireysel, akademik ve mesleki alanlarda farkındalık artırıcı ve yetkinlik kazandırıcı kurslar düzenlemekte olduklarını dile getirin Yazıcı, ‘’Açılan kurslarda ortaya çıkan ürünleri yerel bazda ve ulusal alanda düzenlenen faaliyet ve organizasyonlarda halkımızın beğenisine sunmaktayız. Dün olduğu gibi, bugün de halkımızın talep ve beklentilerini karşılayan halk eğitimi merkezlerinin özverili çalışmalarının daim olmasını diler, emeği geçen herkese ve paydaşlarımıza teşekkür ederim’’ diye konuştu. Yazıcı, Halk Eğitim Merkezlerinin vatandaşların yeteneklerini ortaya koyabilmeleri, çeşitli ürünler üretebilmeleri, teorik bilgiler alarak pratiklerini yapabilmeleri ve öğrendiklerini uygulayabilmeleri açısından çok önemli olduğunu söyledi. Halk Eğitim Merkezlerinde okur-yazar olmayan vatandaşlar için Türkçe öğretim kursları bile açtıklarını belirten Yazıcı, ‘’Anne babanın çocuk yetiştirmeyle ilgili kendini geliştirmesi, bir kardeşimizin el sanatları ile ilgili kendini geliştirmesi, bir vatandaşımızın müzik yeteneğini geliştirmesi ve hayatı dolu dolu yaşayarak, mutluluğu arttırıcı etkinliklerde, diğer insanlarla etkileşimlerde bulunması ve sosyal hayatın içerisinde aktif bulunması noktasında çok önemli’’ dedi. •Sümeyye İlhan•