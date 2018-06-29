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Kripto Fetöcüleri Defedin

Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulundu

Kripto Fetöcüleri Defedin

Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulundu

29 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Kripto Fetöcüleri Defedin

TÜRKİYE Kamu Sen Yozgat İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, Milli Eğitim Bakanlığı yönetici atama sonuçlarını açıkladığını hatırlatarak,  ‘’Ancak sonuçlar tıpkı geçtiğimiz yıllardaki yönetici atamalarında olduğu gibi hak gaspının yaşandığı, kul hakkının yenildiği, torpillilerin, yandaşların kayırıldığı bir tabloyu ortaya çıkardı. Siyasi saiklerle hareket edenler, kendisinden olmayanlara adeta kıyım yaptı. Açıklanan mülakat sonuçlarından anlaşılıyor ki; sözde bir sendikanın yöneticileri ellerinde liste ile kimin hangi okula görevlendirileceğini, kimlerin saf dışı bırakılacağını çok iyi hesap etmiş’’ dedi.

Kabayel, sonuçlar liste halinde ilan edilmese bile sendikaya çok sayıda şikâyet ulaşmakta olduğunun altını çizip, bu minvalde yönetici atama mülakat sonuçları ile ilgili bazı örnekleri paylaştı. Kabayel, MEB teşkilatlarındaki bazı kriptoların, gizli kapaklı işlerinde daha iyi organize olmak için MEB yöneticilerini de bu suça alet ettiğini, sonuçların açıklanmasını ötelenmesini sağlayarak, MEB’in işleyişine ayar verildiğini ileri sürdü. Kabayel, ‘’Bu noktada Türk Eğitim-Sen olarak, Sayın Cumhurbaşkanı’nın Fetö belasına karşı samimi ve hassas yaklaşımını göz önüne alarak, kendisine çağrıda bulunuyoruz: Kendisinin de her fırsatta dile getirdiği 15 Temmuz felaketinden bu yana toplumda oluşan milli birlik ve beraberlik ruhunun MEB’deki kriptolar eliyle sabote edildiğini ilan ediyor ve bunun sorumlularının eğitim camiasından ayıklanmasını istiyoruz. Kamunun en büyük kurumu olan Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Haziran seçimleriyle girilen yeni dönemin toplumumuzda yerleşik hale gelmesinde büyük rol oynayacaktır. MEB camiasında huzur, birlik ve beraberlik sağlanmadan toplumsal birlikteliğimizin güçlenemeyeceği aşikârdır’’ diye konuştu.

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