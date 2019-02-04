Kreş açılışı, siyasileri buluşturdu

TOKİ Konutları bölgesinde yer alan modern binada 2-6 yaş arası çocuklara eğitim verecek olan Okulun açılış töreninde AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ile birlikte Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse, AK Parti Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal da hazır bulundu. Kreş Sahibi Gülşen Solmaz, kreş kültürüne farklı bir yorum katmak üzere yola çıktıklarını hatırlatarak, sosyal sorumluluk projeleri ile birçok ödül aldıklarını, bunları yeterli görmeyerek yenilerine imza atmak üzere yollarına devam ettiklerini söyledi. Solmaz, eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi öncesinde adından söz ettirecek bir yatırıma imza attıklarını da hatırlatarak, ‘’Üniversite yolunda bin metrekare bahçe içerisine konumlanan süper binada hizmet verecek olan okulumuzun ismini de değiştirdik. Gülşen Solmaz Kreş ve Montessori Okulu ismiyle ikinci dönemde hizmet vereceğiz. Okul öncesi bir ağacın köküdür, eğer kök sağlam olursa meyvesi de dalları da yaprakları da sağlam olur. Yıllar sonra bizlere hayat olacak o ağacın kökünü sağlam yetiştirmeye kararlıyım. En doğru eğitimi, Anne şefkati sıcaklığı ile vermeye kararlıyım. İnsanların kreş=korku algısını, kreş =güven algısı ille yer değiştirmeye kararlıyım! Bir sonraki hedeflerim arasında, ilçelerimiz başta olmak üzere Türkiye genelindeki birçok ilde de kreş ve montessori okulu açmak yer alıyor. Yozgat’ı Okul öncesi eğitiminde Türkiye de ilkler arasına ulaştırmaya talibim’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından, davetliler okul binasını gezip, bilgi aldı.

