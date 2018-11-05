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KPSS heyecanı

YOZGAT'ta Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu başladı.

KPSS heyecanı

YOZGAT'ta Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu başladı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 08:04
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KPSS heyecanı

Sınav merkezlerine gelen adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) "Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş izni verilmeyeceği" uyarısı kapsamında, saat 10.00'da kapılar kapatıldı. Bu saatten sonra gelen adaylar ise sınava giremedi. Bazı adaylar bir dakika ile sınava giremedi. Adaylardan bazıları görevlilere tepki gösterdi. Sınava geç kalan adaylardan Mehmet Udun, Sorgun ilçesinden geldiğini Yozgat'ta yapılan yol çalışmasından dolayı sınava geç kaldığını iddia etti. Uzun süre görevlilerle tartışan Udun, sınava alınmadı.

Anahtar Kelimeler:
KPSS Heyecanı
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