Köyde okuma etkinliğine devam edildi

Çevredeki köylerden de gelen çocukların birlikte eğitim gördüğü okulda canlı ve neşeli bir gün yaşandı. Sarıköy Hasan Çakan Ortaokulu Müdürlüğü’nün daveti üzerine, Prof. Dr. Mustafa Böyükata ‘Sarıköy'den de Hezarfen Ahmet Çelebi çıkabilir ve Ben de yaparım’ başlıkları etrafında farklı öğrenci grupları ile kısa okumalar yaptı. Öğretmenlere yönelik olarak da ‘Proje Fikri Geliştirme Eğitim Semineri’ gerçekleştirerek, bilgilerini paylaştı.

KİTAP HEDEYİSİ

Okullara hediye kitaplar götürmeye çalışan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK’ın yayınlarından Meraklı Minik, Bilim Çocuk ve Bilim Teknik Dergileri, Yozgat Eczacı Odası’ndan temin edilen, çocuklarda ilaç ve toplum sağlığı konusunda bilinç oluşturmaya yönelik Türk Eczacıları Birliği yayını ile üç dönem Tekirdağ Milletvekilliği yapmış olan eski Valilerimizden Tevfik Ziyaeddin Akbulut, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi eski Rektörü Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkan Yardımcısı Kadim Budak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi Hakimi Harun Dinç, İstanbul’da Şehit Mehmet Yılmaz İlkokulu’nda Müdürlük yapan Yavuz Yılmaz ve eğitime gönül vermiş gönüllülerin katkılarıyla temin edilen kitaplardan hediyeler de götürdü. İlkokul öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek onlara ilgilerini çekecek dergiler hediye eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, gün içerisinde gerçekleştirdiği buluşmalarda farklı sınıflardaki öğrencilerden oluşan gruplarla yaptığı söyleşilerde, kısa okumalar yaparak bilimin ve bilim insanlarının dünyasına bir yolculuk başlattı. Geçmişte bilime öncülük etmiş ve efsaneleşmiş öncü bilim adamlarının ilgilendiği konular ve onların isimlerinden bir metafor oluşturmaya çalışan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Bilim Okur Yazarlığı’ konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştı. Öğretmenler ile de bir araya gelerek, proje fikri geliştirme konusunda pratik bilgiler paylaşarak, onların yapabilecekleri çalışmalar konusunda önerilerde bulundu ve ‘Köy Koleji’ anlayışı ile ilgili düşüncelerini aktardır.

HEZARFEN AHMET ÇELEBİ

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, 5’inci ve 6’ıncı sınıf öğrencileriyle ‘Sarıköy'den de Hezarfen Ahmet Çelebi çıkabilir’ başlığı altında sohbet etti. Önce öğrencilerin kitaplardan kısa okumalar yapması sağlandı. Bilime yön vermiş ve efsaneleşmiş bilim insanlarının kısa hayat hikayelerinin yer aldığı kitaplardan öğrenciler paylaşımda bulundu. Karşılıklı diyaloglar ile öğrencilerin merakını uyandıran Prof. Dr. Mustafa Böyükata, çocukların ilgi duydukları konularda sordukları sorulara da cevap verdi. Bilim insanlarının hayallerinin peşine nasıl düştüklerini ve azimli oluşlarını verdiği örnekler ile ortaya koydu. Aziz Sancar gibi Nobel Ödülü almış bir kişinin de köyde okuduğuna vurgu yapılan söyleşide, çok hünerli, pek çok konuya ilgisi olan anlamına gelen ‘bin fenli’ manasında ‘hezarfen’ olarak tanınan Hezarfen Ahmet Çelebi’nin macera dolu uçma denemelerinin bu alanda önemli esin kaynağı olduğundan bahsedildi. Çocukların okumaya ve öğrenmeye olan ilgileri ve hayal dünyalarının genişliği dikkat çekici düzeydeydi. Çocuklara ‘Bilim Çocuk’ dergileri de hediye edildi.

BEN DE YAPARIM

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Ben de yaparım’ başlığı etrafında 7’inci ve 8’inci sınıflarda okuyan öğrencilerle yaptığı buluşmada, öğrencilere TÜBİTAK’ın ‘Bilim Teknik Dergisi’ dağıtarak, kısa okumalar yaptırdı. Çocukların inceledikleri dergiden hareketle ilginç buldukları kısımları anlatmaları istendi. Dijital teknolojiler ile ilgili konulardan bahis açılarak, endüstri devrimleriyle gelinen noktada nesnelerin internetinin yaşanacağı bir döneme girildiği ve kullanılan araçlardaki teknolojik dönüşümlerden örnekler verildi. Moleküllerden, su ve karbondioksitin yapısından, atom ve elementlerin bazı özelliklerinden de bahseden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öncü bilim insanlarından söz ederek, icat, buluş ve keşif gibi kavramların farklarından bahsetti. Öğrenciler uzay teknolojilerinden, yıldızlardan, kara deliklerden, virüslerden, salgın hastalıklardan ve çok geniş yelpazede bilimin aktüel yanlarıyla ilgili konulara ilişkin fikirleri paylaştılar. Büyüdüklerinde insanlık için neler yapmak istedikleri konusunda hayallerini paylaşan çocukların, “uzayda yeni yaşam alanları bulmak istedikleri”, ‘yürüyen robot yapmak istedikleri, bilgileri beyne aktarabilen bir şey üretmek istedikleri ve şoförün alkol aldığını fark edip çalışmayacak bir araba yapmak istediği’ gibi pek çok renkli hayallerini ifade ettikleri görüldü.

EĞİTİM SEMİNERİ

Sarıköy’da bulunan ortaokul ve ilkokul öğretmenler ile gerçekleştirilen "Proje Fikri Geliştirme Eğitim Semineri" kapsamında proje hazırlama ve uygulama konularında teknik bilgiler verildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje fikri geliştirme konusunun önemine odaklandı. Beyin fırtınası yaptırılarak, bulundukları okula, köye ve çevreye ilişkin ortak fikir geliştirme atölye çalışması da yapıldı. İki kişilik eşleştirmeler ile ortak fikir oluşturulması ve projelendirme çalışması gerçekleştirildi. TÜBİTAK destek programlarından bahsedildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK 4006 programının ortaokullar için iyi bir fırsat olduğunu hatırlatarak, köy okullarında var olan potansiyellere değindi. Proje faaliyetlerine öğrencilerin aktif katılımına özen gösterilmesi yönünde öneriler de paylaşıldı. “Köy Koleji” anlayışından da bahseden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, köy okullarında görev yapan öğretmenlerin o yöreye ilişkin hayalleri olması gerektiğine değindi. İmkanların zenginliğini hatırlattı. Birebir eğitim yapılabildiğini ve çevre şartları ile imkanlarının genişliğini ifade etti. Her öğretmenin bir kaç proje fikri ile işlerini rutinin dışına çıkartmasının, meslek hayatı boyunca onları mutlu edeceğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğretmenler geldikleri memleketleri ve eğitim aldıkları şehirlerin çeşitliliği ile sahip oldukları birimlerini görev yaptıkları yerlere yansıtabilmelerinin altını çizdi. Toplumda, çevrede ve okulda olumlu bir değişim oluşturmak için proje tabanlı çalışmanın önemine değindi. Seminere ilişkin olarak yapılan değerlendirmede, bir projenin oluşturulma aşamasında proje değeri taşıyabilecek nitelikte bir konunun belirlenmesi, bu konular hakkında fikirlerin oluşması aşaması ve süreci hakkında bilgi verildi. Proje aşamaları ile süreçlerin yönetimi, öğrenci projelerinin yönetiminde bir öğretmenin nerede bulunması gerektiği, gerçekleştirilecek projeler için hangi kurumlardan destek alınabileceği ve başvuru aşamaları ile ilgili olarak öğretmenlerde farkındalık oluştuğu ifade edildi.