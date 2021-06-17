Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Köyde Okuma Etkinliği’ programın 17’incisini Sarıkaya ilçesinin Küçükçalağıl Şehit Selman Bozkurt İlkokulu / Ortaokulu’nda gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, her düzeyden farklı öğrenci grupları ile bir araya gelerek bilim okuryazarlığı farkındalığı oluşturmaya çalıştı. Öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Öğretmenlerle de bir araya gelerek proje kavramı etrafında sohbet açtı ve mizaca dayalı karakter eğitiminin iyi kişilikli bireyler yetiştirilmesi bakımından önemine değindi ve pratik bilgiler paylaştı. Böyükata, ‘Köy Koleji’ düşüncesini ortaya çıkartışının gerekçelerini de anlattı. Öğretim Görevlisi Nefise Yüksel, ilkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencileri ile pastel boya çalışması yaptı. Öğretim Görevlisi Muttalip Erkan ise ortaokul öğrencilerinden oluşan gruplarla ayrı ayrı bir araya gelerek, Simens S7 200 plc ile motorların kontrolü konusunda örnek uygulamalar gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘’Günümüz dünyasına uygun nesillerin yetiştirilmesi gerekir. Eskiden çok faydalı etkiler bırakmış yaklaşımların zayıf kaldığı noktalarda, yeni yöntem ve teknikleri bulmak gerekir. Hedefler belirleyebilen ve bu hedeflere ulaşmak için sabır ve kararlılık gösteren çocuklar yetiştirmeliyiz’’ dedi. Böyükata, amaçlarına ulaşmada en önemli faktörün kendi kişisel çabaları olduğunun farkında olan ve bu bilinçle çaba gösteren bireyler haline gelinmesi gerektiğini kaydetti. Böyükata, ‘’Sıkıntı ve zorlukların doğal olduğunu, buna göğüs germeleri gerektiğini öğretmeliyiz. Sanat ve spor dallarına da özendirmeliyiz. Öğrenmeyi öğretmek gerekir. Öğrenciler okuldaki işlere katılmalıdır’’ dedi.