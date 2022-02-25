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Köyde okuma etkinliği

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata’nın başlatmış olduğu ‘Köyde Okuma Etkinliği’ il genelinde sevilen bir program haline geldi.

25 Şubat 2022 Cuma 00:16
Köyde okuma etkinliği

25’incisi Sorgun Ahmet Fakılı Ortaokulu’nda düzenlenen ‘Köyde Okuma Etkinliği’ büyük bir ilgiyle karşılandı.  
Ahmet Fakılı Ortaokulu Müdürlüğü’nün daveti üzerine ikinci kez gittiği okulda Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Ahmet Fakılı'dan da Aziz Sancar çıkabilir’, ’Ben de yaparım’, ‘Okulda ve Çevrede Proje Yapmak’ ve ‘Eğitim için Halk Buluşması’ başlıkları etrafında öğrencilere, öğretmenlere ve eğitime duyarlı çevreden insanlara deneyim ve düşünceleri ışığında yol gösterici fikir ve önerilerini aktarmaya çalıştı. Öğrencilere dağıtılmak ve okulda değerlendirilmek üzere gittiği okullara hediye kitaplardan da götürmeye çalışan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici yönde TÜBİTAK popüler bilim yayınlarından bir miktar dergi ve farklı konularda kitaplardan oluşan hediyeleri de teslim etti. Katkılarından dolayı, İşler Yayınları sahibi Mehmet İşler ve CEO’su Emir Çetinkaya, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Profesör Dr. İsmail Kocaçalışkan, Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker, Şehit Şükrü Ceylan’ın ailesi, İstanbul’dan emekli öğretmen Yavuz Yılmaz, Kayseri’den öğretmen Murat Akpınar ve eğitime destek veren bütün gönüllülere teşekkür edildi.
Etkinliğe ilgi gösterip iştirak eden Yeniyer Belediye Başkanı Burhan Güvenç ve Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı, Böyükata’ya teşekkür ederek, böylesi programların çevredeki diğer okullarda da yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptılar. Etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Ahmet Fakılı Ortaokulu Müdürü Murat Güngör ve Müdür Yardımcısı Hakan Özbay, davetlerini kırmayarak öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik eğitici bilgiler paylaşan Böyükata’ya teşekkür ettiler. Müdür Murat Güngör “Bir akademisyenin böylesine fedakârca ortaya koyduğu gayretler bizim de azmimizi artırdı. Öğrencilerimizin ufkunu açtı. Öğretmenlerimizin başarıya olan inancını güçlendirdi. Okulumuz kütüphanesine ve sınava hazırlık niteliğinde öğrencilerimize getirdiği kitaplar içinde ayrıca teşekkür ederim” dedi.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata yaptığı değerlendirmesinde, öğrenci, öğretmen ve halkın eğitim konusunda ortak sorumluluklarına değinerek, “Çocukların bilime yön vermiş bilim insanlarını erken yaşlarda tanıması gerekir. Onların bilime olan merak ve ilgileri açıkça görülüyor. Bütün okullarda öğrenciler akademisyenlerle buluşturulabilir. Bilim insanı olmak için neler yapılması gerektiğinden haberdar olmalılar. İbn-i Sina gibi, Uluğ Bey gibi, Ali Kuşçu gibi öncü bilim insanlarından kendilerine ders çıkartmaları mümkündür. Aziz Sancar gibi bir örnek var. Onu ve hayattaki başarılı bilim insanlarını da tanımaları sağlanmalıdır. Temel kavram ve terimleri öğretmeliyiz” ifadelerini kullandı.
 Öğrenci sayılarının azlığı, bulunduğu doğal çevrenin sahip olduğu potansiyelleri, yeni kuşak öğretmen profillerinin çeşitliliği ve zenginliği, birebir eğitim imkânı olan köy ve kasaba okulları için ‘Köy Koleji’ nitelemesi yapan Böyükata, öğretmenleri bu güçlü yanları fark etmeleri yönünde bilgiler de paylaştı. 
 

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