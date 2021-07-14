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Köyde Okuma Etkinliği

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından başlatılan ve gönüllü olarak yürütülen ‘Köyde Okuma Etkinlikleri’ telefi eğitimlerinin devam ettiği şu günlerde önemli bir boşluğu dolduruyor.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 00:19
Köyde Okuma Etkinliği

Böyükata, 19’uncu etkinliğini Yerköy ilçesine bağlı Saray Köyündeki Yibitaş İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile bir araya gelerek gerçekleştirdi. Program kapsamında Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Saray'dan da Oktay Sinanoğlu çıkabilir’ başlığı etrafında bilim insanlarını tanıtmaya ve farkındalık oluşturmaya dönük sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilere bilim insanlarının nasıl çalıştıkları ve günümüzde bilim insanı olmak için neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler verdi. Böyükata, ‘Ben de yaparım’ başlığı altında öğrencilerin hayallerini açığa çıkartacak yönde diyaloglar geliştirerek, mesleki, kariyer yolculuğu sonunda yenilikçi işler yapmayı, bilinenlerin ötesinde ürünler ortaya çıkartmayı özendirecek yönde karşılıklı sohbet edilebilecek bir atmosfer oluşturdu. Öğrencilerin meraklı sorularına da cevaplar verdi. Öğretmenlerle ayrıca bir araya gelen Böyükata, ‘Proje Fikri Geliştirme Eğitim Semineri’ başlığı etrafında okullarda SWOT analizi yapılarak işe başlamanın önemine değindi ve pratikte işe yarayabilecek bazı teknik bilgileri öz biçimde paylaştı. Stratejik bir plan yapmanın projelerde nitelikli kurguyu artıracağını ortaya koyan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK programları hakkında da bilgiler verdi. Etkinliklerin yerinde olduğunun ve faydalı etki bıraktığının altını çizen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘’Öğrencilere bilimin, mantığın ve felsefenin metodolojisini erken yaşlarda uygun biçimde kazandırdığımızda, farklı dünya görüşlerini içeren bilgi akışı karşısında sarsılmadan ve daha sağlıklı anlayıp değerlendirebilen bireyleri de yetiştirmeye katkı vermiş oluruz” dedi. Böyükata, bilim okuryazarlığı bakımından bilim insanlarını erken yaşta tanıyan çocukların yetiştirilmesinin önemine değindi. Programı tertip eden Saray Yibitaş İlkokulu / Ortaokulu Müdürü Bekir Ercan kendilerini kırmayıp, davetlerine olumlu dönüş yapan ve hem öğrencileri hem de öğretmenleri için faydalı bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür edip, günün anısına plaket takdim etti.

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Köyde Okuma Etkinliği
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