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Köyde Fuar açıldı

ÇAYIRALAN ilçesinin Konuklar Köyünde, TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında açılan, Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü. Konuklar Ortaokulu bünyesinde ilk kez düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim fuarına katılım yüksek oldu.

Köyde Fuar açıldı

ÇAYIRALAN ilçesinin Konuklar Köyünde, TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında açılan, Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü. Konuklar Ortaokulu bünyesinde ilk kez düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim fuarına katılım yüksek oldu.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Köyde Fuar açıldı

Öğrencilerin hazırlamış oldukları birbirinde farklı ve güzel projeler fuarda görücüye çıkartıldı. İki gün süren fuarda bilim meraklıları yerini aldı. Kaymakam Fatih Eroğlu, Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerle birlikte açılışta hazır bulundu. Öğrencilerin hazırlamış oldukları etkinliklerle başlayan açılışa ‘30 Kuş’ adlı gösteri damgasını vurdu. Kurdele kesimi ile devam etkinlikte öğrencilerin hazırlamış oldukları projeler gezildi. Koordinatörlüğünü Ahsen Tokgönül’ün yaptığı fuar ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Okul Müdürü Emin Akpınar, “TUBITAK 4006 Bilim Fuarında görev alan öğretmen ve öğrencilerimi gönülden kutluyorum” dedi.

Projeleri inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozdağ, öğrencilerden bilgi alarak, bilim fuarının açılmasında emeği geçen okulun yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

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