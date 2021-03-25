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Köyde etkinlik

Faydalı ve etkili olduğu görülen ‘Köyde Okuma Etkinliği’ kapsamındaki çalışmalara ilgi artarak devam ederken, 10’uncusu düzenlenen programa Boğazlıyan’ın Uzunlu Beldesi ev sahipliği yaptı.

25 Mart 2021 Perşembe 00:45
Köyde etkinlik

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Beldesi Cumhuriyet Ortaokulu’nda gerçekleştirilen ‘Köyde Okuma Etkinliği’ büyük ilgi gördü. Yozgat Bozok Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer, farklı öğrenci grupları ile ayrı ayrı bir araya geldi. Etkileşimli bir atmosfer oluşturularak, neşeli bir havada bilgiler paylaşıldı. Bilim okuryazarlığı ve teknoloji okuryazarlığı bakımından öğrenciler üzerinde farkındalık sağlanmaya çalışıldı. Seminere katılan öğretmenler, okullarında yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili bilgiler paylaştı. Çocuklarla iletişim, proje tasarlama, yaratıcılık, toplumsal ve coğrafi farklılıklar bağlı olarak duygu, mantıkla karar verme eğiliminin çeşitliliği, STEM uygulamalarındaki stratejiler, bilim iletişimi, başarı için hedef odaklı çalışmanın önemi, geribildirim alınarak gelişim sağlamak gibi konulara değinildi.  Eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici yönde, TÜBİTAK yayınlarından Meraklı Minik, Bilim Çocuk ve Bilim Teknik Dergileri, TRT Genel Müdürlüğü yayınlarından TRT Çocuk Dergisi, Ulusal Ajans'ın tanıtım materyalleri ile çeşitli kuruluş ve kişilerin katkılarıyla temin edilen eğitim materyalleri ve kitaplardan oluşan hediyeleri de öğrencilere teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Köyde Etkinlik
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