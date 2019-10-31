Köyde Cumhuriyet Coşkusu

Melikli Köyü İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri ve köylüler, bayram öncesinde köyün her tarafından Türk Bayrakları ve balonlarla süslediler. 258'si erkek, 242'si kadın olmak üzere 500 kişinin yaşadığı köyde, öğrenciler ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk Posterleri ile yürüyüş yapıp, marşlar söyledi. Çocuklar köyde yaptıkları yürüyüş esnasında köylülerden de alkış aldı.

