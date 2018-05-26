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Köyde Bilim Fuarı

YOZGAT’ın Sarıfatma Köyü İlk/Ortaokulu’nda açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ilgi gördü.

Köyde Bilim Fuarı

YOZGAT’ın Sarıfatma Köyü İlk/Ortaokulu’nda açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ilgi gördü.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Köyde Bilim Fuarı

Fuara Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Müdür Yardımcısı Danyal Kocabeyoğlu ile birlikte katıldı. Okul Müdürleri, öğretmen, veli ve öğrencilerin de ilgi gösterdiği fuarda sergilenen projeleri tek tek inceleyen Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Yazıcı, bilim fuarının açılmasında emeği geçen okulun yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

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