Köyde Bilim Fuarı

Fuara Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Müdür Yardımcısı Danyal Kocabeyoğlu ile birlikte katıldı. Okul Müdürleri, öğretmen, veli ve öğrencilerin de ilgi gösterdiği fuarda sergilenen projeleri tek tek inceleyen Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Yazıcı, bilim fuarının açılmasında emeği geçen okulun yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.