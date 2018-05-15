Köyde bilim fuarı

Fuara katılan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı öğrencilerin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Yozgat’ta düzenlenen Eğitim ve Bilim Şenliği Fuarına 3 proje ile katılarak dikkatleri üzerine çeken Hüseyin ve Saffet Coşkun Ortaokulu düzenlediği bilim fuarı ile de ilgi odağı oldu. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, günümüzde eğitimde fırsat eşitliği bulunduğuna dikkat çekerek, başarı için köy veya kentte okumanın fark etmediğini azmeden her öğrencinin başarıyı elde edebileceğini aktardı.