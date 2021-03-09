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Köy okulunda etkinlik

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında, Yozgat merkeze bağlı Çalatlı köyünde ilk ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

09 Mart 2021 Salı 00:10
Köy okulunda etkinlik

Mandal, ziyarette Hüseyin ve Saffet Coşkun İlk ve Ortaokulundaki öğrenci ve öğretmenlere, TÜBİTAK hakkında bilgi verdi.  Öğrencilerle sohbet edip sorularını yanıtlayan Mandal, gazetecilere, 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla ülkenin değişik yerlerinde planladıkları etkinliklerin ilkini Yozgat'ta gerçekleştirdiklerini söyledi.  Mandal, çocuk ve gençlerle bir araya gelerek, bilim ve teknolojiye karşı içlerindeki heyecanı ön plana çıkarmayı hedeflediklerini anlatarak, "Kayseri Bilim Merkezi'mizle yarım günlük etkinliğimiz var. Öğrencilerimizle bazı deneyler yaptık. Kendileri, hayatlarında belki çok zor dedikleri dezenfektan yapmayı, elektrikli motor geliştirmeyi, bilim gösterileri kapsamında sıvı azot deneyini gözlemlediler" dedi.

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Köy Okulunda Etkinlik
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