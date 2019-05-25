Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
86072
ALTIN
251.212
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7308
EURO
6.8075

Köy okuluna kitap ve oyuncak desteği

Sorgun ilçesinde Yeşilyurt İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri, Erkekli köyü ilkokulu öğrencilerine kitap, kırtasiye ve oyuncak desteğinde bulundu.

Köy okuluna kitap ve oyuncak desteği

Sorgun ilçesinde Yeşilyurt İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri, Erkekli köyü ilkokulu öğrencilerine kitap, kırtasiye ve oyuncak desteğinde bulundu.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
13 Okunma
Köy okuluna kitap ve oyuncak desteği

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, öğrencilerin davranışının yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi. 

Ekinci, "Yeşilyurt İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerimiz, Erkekli İlkokulu 4. sınıf öğrencilerini kardeş sınıf seçmişler. Bu minik yürekler kardeşlerine destek amacıyla öğretmenleri Nilüfer Demir öncülüğünde bir kampanya başlatarak kitap, kırtasiye ve oyuncak topladılar. Ben çocuklarımızı, öğretmenlerini, ailelerini bu anlamlı davranışlarından dolayı yürekten kutluyorum." dedi.

Son Güncelleme: 24.05.2019 16:31
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bozok, rektörünü bekliyor
Bozok, rektörünü bekliyor
Okul Bahçesine düzenleme
Okul Bahçesine düzenleme
Böyükata teşekkür etti
Böyükata teşekkür etti
Yetkili sendika belli oldu
Yetkili sendika belli oldu
Atılım şart!
Atılım şart!
Bugün defnedilecek
Bugün defnedilecek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim