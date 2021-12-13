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Köy okuluna bilgisayar sınıfı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde köy okulu bilgisayar sınıfına kavuşturuldu.

13 Aralık 2021 Pazartesi 00:02
Köy okuluna bilgisayar sınıfı

Sarıkaya ilçesi Kadılı köyü Cumhuriyet İlköğretim Kurumuna, taşıma yapılan köylerin muhtarlarının desteği ile 10 adet bilgisayar temin edilerek, bilgisayar sınıfı kuruldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akran, bilgisayar sınıfının açılışı yapıldı. Arkan, Okul Müdürü Uğur Bulut ile birlikte, bilgisayar sınıfının kurulumuna destek veren Akbucak köyü muhtarı Alper Çamlıdağ, Bağlıca Muhtarı Yalçın Akdemir, Kadılı Muhtarı İrfan Üstün, Kerpiçcik Muhtarı Erdal Türkmen, Selimli Muhtarı Mehmet Atik, İnevi Muhtarı Şıh Ahmet Ünal’a plaket takdim etti. Arkan, ‘’Öğrencilerimizin her yönden gelişimi ve daha iyi fiziksel ortamlarda eğitim-öğretim görmesi amacıyla çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayan değerli Muhtarlarımıza yürekten teşekkür ederiz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Köy Okuluna Bilgisayar Sınıfı
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