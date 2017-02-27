Köy okullarına gittiler

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir-Sen Yozgat Şubesi, köy okullarına gerçekleştirdiği ziyaretleri sürdürüyor. Bu çerçevede şube başkanı Kenan Şerefli ve yönetim kurulu üyeleri köy okullarını ziyaret etti.

Öğretmenlerle sohbet edip, mevcut durumları, sorunları ve beklentilerini dinleyen Şerefli, görevlerini fedakarca yerine getiren tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlerin hangi şartlarda olursa olsun hiçbir zaman fedakarlıktan kaçınmadığını ifade eden Şerefli, verilen hiçbir emeğin boşa gitmeyeceğini ifade etti.