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Köy okullarına destek

YOZGAT’ta köy okullarına yardım amacıyla ‘Köy Okullarına Destek Ekibi’ oluşturuldu. Yozgat Belediyesi Hayri İnal Konağı’nda gerçekleştirilen okuma etkinliğine Köy Okullarına Destek Ekibi Yozgat Temsilcisi Melike Özkan ve arkadaşları da katıldı.

Köy okullarına destek

YOZGAT’ta köy okullarına yardım amacıyla ‘Köy Okullarına Destek Ekibi’ oluşturuldu. Yozgat Belediyesi Hayri İnal Konağı’nda gerçekleştirilen okuma etkinliğine Köy Okullarına Destek Ekibi Yozgat Temsilcisi Melike Özkan ve arkadaşları da katıldı.

05 Mart 2019 Salı 00:00
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Köy okullarına destek

Yozgat Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın, Bilim- Kitap Dostları Derneği temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte, köy okullarında da okuma etkinliği yapılması fikri geliştirildi. . Köy Okulları Destekleme Ekibi Yozgat Koordinatörü Fatma Nur Aydemir, 14 İl de köy okullarına destek olmak için gönüllü ekip oluşturan üniversite öğrencilerinin, köy okullarına maddi ve manevi destek olmayı amaçladıklarını hatırlattı. Aydemir, okuma etkinliklerine de ağırlık veren gönüllü öğrencilerin köy okullarının kitap ihtiyaçlarını da karşılamayı kendilerine görev edindiklerini anlattı. Katılımcılar, okuma, yazma ve köy okullarına destek konusunu değerlendirmelerde bulundu, üniversite öğrencilerinin gayret ve çabalarına destek verilmesi kararlaştırıldı. 

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