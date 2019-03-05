Yozgat Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın, Bilim- Kitap Dostları Derneği temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte, köy okullarında da okuma etkinliği yapılması fikri geliştirildi. . Köy Okulları Destekleme Ekibi Yozgat Koordinatörü Fatma Nur Aydemir, 14 İl de köy okullarına destek olmak için gönüllü ekip oluşturan üniversite öğrencilerinin, köy okullarına maddi ve manevi destek olmayı amaçladıklarını hatırlattı. Aydemir, okuma etkinliklerine de ağırlık veren gönüllü öğrencilerin köy okullarının kitap ihtiyaçlarını da karşılamayı kendilerine görev edindiklerini anlattı. Katılımcılar, okuma, yazma ve köy okullarına destek konusunu değerlendirmelerde bulundu, üniversite öğrencilerinin gayret ve çabalarına destek verilmesi kararlaştırıldı.