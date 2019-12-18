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Köy okulları ‘kolej’ olmalı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, az öğrencilerin olduğu okulların, özellikle köy okullarının önemli fırsatlar barındırdığına da değinerek, kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenlerin oralardaki okulları ‘Köy Koleji’ gibi değerlendirmelerini önerdi.

Köy okulları ‘kolej’ olmalı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, az öğrencilerin olduğu okulların, özellikle köy okullarının önemli fırsatlar barındırdığına da değinerek, kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenlerin oralardaki okulları ‘Köy Koleji’ gibi değerlendirmelerini önerdi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Köy okulları ‘kolej’ olmalı

Böyükata, ‘’Her öğretmenin çok iyi gözlem yapması gerekir. Bulundukları yerlerde yapacakları analizler ile oraların kalkınmasına katkı vermeyi de görev telakki etmeniz gerekir’’ dedi. Böyükata, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün daveti üzerine, ilçedeki okullarda bu dönem göreve başlayan aday öğretmenlere yönelik seminer verdi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata ‘Proje Tabanlı Çalışmalar ve Proje Danışmanlığının Önemi’ konulu eğitim seminerinde, proje tabanlı çalışmalar yapmanın önemine değindi. Böyükata, özellikle yeni atanan genç öğretmenler için zihinlerinde var olan canlı ve taze fikirleri hayata geçirmeleri için yapacakları faaliyetleri, mutlaka projelendirmelerinin faydalı olacağını vurguladı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, kuşak farklılığına da değinerek, “Yeni göreve başlamış olan genç öğretmenler, öğrencilere daha yakın yaş grubundaki öğretmenlerdir. Bu öğretmenler örencilerin dünyalarını tanımada, onları anlamada ve iletişim kurmada daha avantajlıdır. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliler. Öğretmenliği mesai süreleri ile sınırlı görerek, rutinb ir iş gibi sürdürmek büyük bir kayıp olur. Ülkenin geleceğine olumlu ve önemli katkıları, bu mesleği fedakarlık mesleği olarak gördüğümüzde daha etkili verebiliriz” diye konuştu. Sorgun Öğretmenevi Konferans Salonu’nda geçekleşen toplantı süresince, araştırma, bilim insanı, bilimsel bilgi, proje ve proje ile ilgili olarak, özgün değer, yöntem, yaygın etki, yapılabilirlik, proje yönetimi, hipotez, başarı ölçütü, literatür taraması, stratejik plan, SWOT analizi, proaktif düşünce, veri madenciliği gibi konular açıklandı. ORAN Kalkınma Ajansı, Ulusal Ajans, Erasmus+, TÜBİTAK destek programları, öğrenci projesi, proje danışmanlığı ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Sinerji ve ambians kavramları kritik edilerek, STEM, mizaç, karakter, kişilik ilişkilerine değinildi. Girişimcilik, akademik girişimcilik, tekno-girişimcilik, inovasyon bağlamında bilinmesi gerekenler katılımcılarla etkileşimli olarak tartışıldı. Toplantıya 30 civarında genç aday öğretmen katıldı ve katılımcıların soruları da cevaplandırıldı.

Anahtar Kelimeler:
Köy Okulları ‘kolej’ Olmalı
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