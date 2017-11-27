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Köy öğretmenlerine ayrıcalık

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, köy okullarında görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Köy öğretmenlerine ayrıcalık

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, köy okullarında görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 07:05
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Köy öğretmenlerine ayrıcalık

Eşi Dilek Yurtnaç ile birlikte köy öğretmenlerini Turizm Otelcilik Lisesi’nde ağırlayan Vali Yurtnaç, öğretmenlerle sohbet edip, isteklerini dinledi. Öğretmenlerin oluşturduğu müzik korosunun verdiği konserle karşılanan, her ilçeden kura sonucu belirlenen 3 köy öğretmeni, eş ve çocukları ile renkli bir akşam geçirdi. Vali Yurtnaç, geçen yıl başlattıkları eğitimde kaliteyi artırma çalışmalarını takip edeceklerini, yapılan bu çalışmalar ile Yozgat’ta eğitimde kalite seviyesinin artırılacağını söyledi. Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan Vali Yurtnaç, yemek sonrası tüm öğretmenlere çeşitli hediyeler vererek uğurladı. 

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