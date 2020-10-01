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Köy koleji projesi

Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öteden beri gündemde tuttuğu ‘Köy Koleji’ projesi konusuna açıklık getirdi, köy okullarının yeniden eğitim-öğretime açılması gerektiğini söyledi.

01 Ekim 2020 Perşembe 00:06
Köy koleji projesi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, fiziki şartları ve çevresi itibariyle çekici yönleri yüksek olan köy okullarının, bir bakıma ‘Butik Okul’ olma butik bir ‘Kolej’ olma potansiyeli taşıdığı söyledi. Köy okullarının yeniden eğitim-öğretime açılması gerektiğini kaydeden Böyükata, Türkiye’nin farklı şehirlerinden genç öğretmenlerin Anadolu’nun her yanında görev yaptığını, bulundukları okullara ve çevreye değer katabileceklerini kaydetti. Böyükata, olumlu yönde gelişime ve değişime katkı verebilecek genç öğretmenlerin, kırsalda ‘Köy Koleji’ anlayışıyla yeni bir canlılığın doğmasına destek sağlayabileceklerinin altını çizdi. Gereksiz, yersiz ve faydasız yargılardan kurtulmak gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğretmenlerin bulundukları yerlerde, mevcut durumu iyi analiz etmeleri, uzun vadeli bakışa sahip olmaları, projelerinde amaç ve hedefleri ilişkili biçimde kurgulamaları gerektiğini anlattı. Böyükata, yöntemlerin hedefe dönük, ürün odaklı olması gerektiğini hatırlatarak, çalışmaların faaliyet tabanlı olması gerektiğini, riskler dikkate alınarak, deneyimler göz önünde bulundurularak, yeterli düzeyde dökümantasyon yapılmasına özen göstererek çalışılmasının zorunluluğuna değindi. Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, okullarda STEM uygulamaları için proje tabanlı çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiği, bunun önemli olduğunu vurguladı. Böyükata, Proje Döngüsü Yönetimi konusunda da teknik bilgiler verdi. Böyükata, proje tabanlı çalışmalarda hazırlık süreçlerinde durum analizi, proje yazım teknikleri, stratejik plan ve kalite unsurları, projelerde uygulama süreçleri ve sonuçlandırma süreçlerinde göz önünde tutulması gereken incelikleri anlattı. Böyükata, ‘’Öğrenci projelerinde tekrarlardan ve benzerliklerden uzaklaşarak farklılaştırmaya çalışmak, bunu öğrencilere yaptırmak gerekir. Öğrenci projelerinde bilimsel okuryazarlık yetkinliklerini destekleyecek yönde yöntem basamaklarını görme, bilgi üretme ve araştırma süreçlerini tanıma gibi deneyimlere de odaklanmak gerekir. Bu yolla bilimin popüler ve aktüel yanlarından haberdar olmalarına katkı verilebilecektir’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Köy Koleji Projesi
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