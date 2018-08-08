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KOP’tan kütüphane

YOZGAT ile birlikte 8 ilin yer aldığı KOP İdaresi, Mahalle Kütüphaneleri ve Millet Kıraathaneleri kurmak üzere program hazırladı.

KOP’tan kütüphane

YOZGAT ile birlikte 8 ilin yer aldığı KOP İdaresi, Mahalle Kütüphaneleri ve Millet Kıraathaneleri kurmak üzere program hazırladı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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KOP’tan kütüphane

Yapılan açıklamada, ‘2018 yılında proje kapsamında kütüphanelerin yaşayan, cazip mekânlar haline getirilerek çocuk, genç, yaşlı tüm bireylerin kullanımına sunulması, okuma kültürünün sürdürülebilir şekilde yaygınlaştırılması amacıyla KOP Mahalle Kütüphaneleri /KOP Millet Kıraathaneleri oluşturmak amacı ile mali destek sağlanacaktır’ denildi. 
2018 yılı itibari ile başlatılan çağrı programına Yozgat, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir illerinden başvuruların alındığı kaydedildi. Başarılı projelerin değerlendirilerek, en az 20 KOP Millet Kıraathanelerinin kurulumuna önümüzdeki 100 gün içerisinde başlanacağı, KOP Okuyor Projesi'nin 2018 yılındaki bütçesinin 4 milyon lira olduğu bildirildi. Açıklamada, ‘KOP Okuyor Projesi kapsamında son iki yılda toplam 119 projeye 5,7 Milyon lira kaynak aktarılmış olup, 2018 yılında aktarılacak 4 milyon lira bütçe ile KOP Okuyor Projesi kapsamında bölgenin okuma kültürü için yaklaşık 10 Milyon lira ödenek sağlanmış olacak’ görüşlerine yer verildi.
 

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