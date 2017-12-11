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Koordineli çalışacaklar

YOZGAT’ta eğitim faaliyetlerinin somutlaştırılması, velilerin eğitim sistemine dahil edilmesi, okullarda olası risk durumlarının tespit edilerek, önlemler alınması, rehberlik hizmetlerinin etkinliğinin yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında rehber öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantılara Merkezden sonra Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde de devam edildi.

Koordineli çalışacaklar

YOZGAT’ta eğitim faaliyetlerinin somutlaştırılması, velilerin eğitim sistemine dahil edilmesi, okullarda olası risk durumlarının tespit edilerek, önlemler alınması, rehberlik hizmetlerinin etkinliğinin yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında rehber öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantılara Merkezden sonra Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde de devam edildi.

11 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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Koordineli çalışacaklar

Yozgat İl genelindeki okullarda görev yapan rehber öğretmenler bu üç merkezde toplanarak, gerçekleştirilen toplantılara Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlık etti. Yazıcı, yapılacak çalışmalara rehberlik öğretmenlerinin katkılarının elzem olduğunu, aynı şekilde rehberlik öğretmenlerinin bu çalışmalarda koordinatör rolü üstlenmeleri gerektiğini ifade etti. Yazıcı, velilerin eğitim sistemine dahil edilmesinin, öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesinin önemine vurgu yaparak, öğrencilerin başarılı veya başarısız, çalışkan veya tembel olarak sınıflandırılmasının yanlışlığının altını çizdi, her öğrencinin başarılı olduğunu, önemli olan hususun öğrencinin başarılı olabileceği asıl alanın tespit edilerek, gerekli ortamın hazırlanıp, yönlendirmesi gerektiğini hatırlattı. Yazıcı, yapılacak çalışmalar arasında yer alan ve Okul Rehberlik Servislerinden faydalanamayan öğrenci, veli ve diğer bireylere yönelik olarak ‘Alo Rehberlik’ servis hattının Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde kurulduğunu, gizlilik içerisinde görüşmelerin yürütüldüğünü anlattı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Velilerimizin ihtiyaç duyduğu eğitimler tespit edilerek, eğitim programları düzenlenecektir. Bu kapsamda her okulun veliler için en üst düzeyde etkileşim alanı olması için çalışılacaktır’’ diye konuştu.

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