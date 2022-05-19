Kongre gerçekleşti

16-18 Mayıs tarihleri arasında 12 farklı oturumla adli hemşirelik alanının gelişimine katkıda bulunmak ve bu alandaki güncel gelişmeler ile deneyimleri paylaşmak, farklı disiplinlerde adli bilimler alanında çalışan profesyoneller arasındaki iletişim ve iş birliğini artırarak ülkemizdeki ve uluslararası düzeydeki bilim insanlarını bir araya getirmek amacıyla Erzurum Teknik Üniversitesi Profesör Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda düzenlenen kongreye, ETÜ Rektörü Profesör Dr. Bülent Çakmak, Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Şenol Akın, Erzurum Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, ETÜ Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Birol Soysal, ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Sevinç Polat, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Yurdagül Erdem ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Elanur Yılmaz Karabulutlu, “Düzenlenen kongre ile ülkemiz için önemli sosyal sorunlar, dünyada adli hemşireliğin kuruluşu, adli hemşireliğin disiplinler arası rolü, farklı ülkelerde adli hemşireliğin gelişimi ve durumu, bazı durumlarda hemşirelerin karşılaştıkları etik ve yasal sorunlar ve adli olaylar, çocuk suçluluğu, şiddet, sosyal medya ve suç, dezavantajlı grupların sorunları, savaşlar ve göçün adli boyutu ile cezaevi hemşireliği gibi adli bilimlerle ilişkili birçok konu gençlerin de bakış açısını içeren bir oturum ile birlikte oldukça geniş bir yelpazede ele alınacaktır” dedi.

Daha sonra konuşmalarını gerçekleştiren ETÜ Rektörü Profesör Dr. Bülent Çakmak ise konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Adli hemşirelik adli bilimler alanında çalışan nitelikli insan gücü olarak önemli bir uzmanlık alanıdır. Adli hemşirelik, hemşirelik biliminin yasal prosedürlere uygulanmasıdır ve özel eğitim de gerektirmektedir. Adli tıp konularında özel eğitim almış hemşire sayısının artması, buna bağlı olarak adli konularda görev yapan sağlık kuruluşlarında Adli Hemşirelik Birimlerinin oluşturulması adaletin doğru ve hızlı gerçekleşmesine dolayısıyla toplum huzurunun sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Kongremizin, adli hemşirelik ve adli bilimler alanında güncel bilgilerin tartışılarak bu alandaki gelişime katkıda bulunacak ortamı oluşturacağına ve katılımcılar arasında iletişim ve iş birliğini artıracağına olan inancım sonsuzdur.”

Kongrenin paydaşları arasında yer alan Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ ise adli hemşirelik biliminin dünya genelinde insanların yaşamlarını etkileyen suç ve şiddetle bağlantılı en güçlü iki sistemin ‘Sağlık’ ve ‘Adalet’ olduğunu belirterek: "Şiddet suçu ve beraberinde ortaya çıkan sorunlar pek çok disiplinin ilgi alanına girmektedir. Ancak hiçbir disiplin tek başına şiddet ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek travmalarla baş etmede tam anlamıyla yeterli olamamakta ve bu konuda adli ekip iş birliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Suç ve suçlunun arttığı günümüz dünyasında adli hemşirelik alanına ilgi duyan, mağdurlarla çalışan, mağdurların haklarını gözeten, suçlunun hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması konusunda çaba gösteren, adli ekibin bir üyesi olarak görev yapan tüm profesyonellere ve adli bilimler alanında eğitim alan lisan ve lisansüstü öğrencilerin yararına olacağına inandığım kongrenin hayırlı olmasını diliyor, çıktıların sorunlara çözüm olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi