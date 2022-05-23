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Konferans yapıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından, Kariye Günleri kapsamında ‘Kodlama Kriptoloji Cebir’ konulu konferans düzenlendi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 00:23
Konferans yapıldı

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Emrah Sercan Yılmaz katıldı. Yılmaz konferansta bazı kriptografi ile kodlama sistemlerinin nasıl çalıştığından ve içerisinde cebirin nasıl işlediğinden bahsetti.
Haber Merkezi

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Konferans Yapıldı
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