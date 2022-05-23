Konferans yapıldı

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Emrah Sercan Yılmaz katıldı. Yılmaz konferansta bazı kriptografi ile kodlama sistemlerinin nasıl çalıştığından ve içerisinde cebirin nasıl işlediğinden bahsetti.

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