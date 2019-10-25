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Konferans serisi devam ediyor

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu’nda düzenlenen iki ayrı etkinliğe destek verdi.

Konferans serisi devam ediyor

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu’nda düzenlenen iki ayrı etkinliğe destek verdi.

25 Ekim 2019 Cuma 00:00
Konferans serisi devam ediyor

Okul Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özalp, ‘Donanımlı ve Hedef Odaklı’ olmanın önemine değinerek, bir kişinin donanımlı ve hedef odaklı olabilmesi için neler yapması gerektiğini, kendisini nasıl yetiştirmesi gerektiğine dair konulara değindi. Daha sonra, Prof. Dr. Mustafa Böyükata ‘Donanımlı ve Hedef Odaklı Gençlik’ konulu konferans verdi. Böyükata, mizaç, kişilik, karakter kelimelerinin tanımlarını yaparak başladığı konuşmasında, öncelikli olarak her bireyin doğuştan belirli özelliklere sahip olduğunu, bunların çevresi tarafından ortaya çıkarıldığını söyledi. Böyükata, ‘’Bugün okumuş olduğumuz bölümlerin, ilgi duyduğumuz alanların, çalışmış olduğumuz mesleklerin aslında çocukluğumuzda bizlerde mevcuttur. Zaman içerisinde yönelimler öze dönmektedir’’ dedi. Prof. Dr. Böyükata, bununla birlikte hayatta herkesin bir amaca yöneldiğini, amaç ne olursa olsun istenilen hedefe ulaşmak için planlı, hedef odaklı çalışmanın öneminden bahsetti. Hedef doğrultusunda bilinçli, ortak çalışmanın önemine vurgu yapan Böyükata, toplumsal başarı ve mutluluğun, toplumun üyeleri olarak bireylerin başarı ve mutluluğundan geçtiğinin altını çizdi. 
PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik olarak düzenlenen ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ etkinliğine de destek verdi. 50 civarında öğrencinin etkinlikte Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje döngüsü yönetimi, proje bileşenleri, proje yazımında izlenecek yollar, etkili bir proje yazımı açısından dikkat edilecek hususlarda bilgiler verdi. Böyükata, etkileşimli geçen programda, öğrencilerin sorularına da cevaplar verildi, kavramlardan hareket edilerek, ortak fikir geliştirme, projelendirme etkinliklerinin yapılmasını sağladı.  Öğrenciler sekiz gruba ayrılarak, proje fikri geliştirme, tasarlama bakımından temel düzeyde etkinlikler için atölye çalışmalarına dahil edildi. Beyin fırtınası ve SWOT analizi yaklaşımları ile uygulamalar yapıldı. Program sonunda öğrencilere Katılım Belgesi verildi. 
 

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