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Konakta eğitim

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle etkinliklere başladı.

Konakta eğitim

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle etkinliklere başladı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 06:20
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Konakta eğitim

Erbazlar Konağında, Yozgat Belediyesinin de katkılarıyla kadınlara meme kanserinde erken teşhis ve tedavi yöntemleri anlatıldı. Meme kanserinin simgesi olan pembe kurdele kadınların yakasına takıldı, broşürler dağıtıldı. Kanser Erken Teşhis ve Tedavi Merkezi Eğitim Hemşiresi Canan Şener, meme kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu, kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer aldığını belirtti. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin de, “Bu kanser türü her 8 kadından birinde görülüyor. En iyi koruyucu yöntem erken teşhistir. Erken teşhis yüzde 96 oranında hayat kurtarıcıdır. Ekim ayı boyunca eğitim programlarımız çeşitli kurumlarda, okullarda devam edecek, olup tüm kadınlarımızı taramalarını yapmak üzere KETEM’ e davet ediyoruz. KETEM ‘de verilen hizmetlerin ücretsiz olduğunun da altını çizmek isterim” dedi.

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Konakta Eğitim
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