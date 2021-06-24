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Komşuya eğitim desteği

Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata Çorumlu çocuklarla bir araya geldi.

24 Haziran 2021 Perşembe 00:04
Komşuya eğitim desteği

Çorum Yumurta İlkokulunda her düzeyden öğrencilerle ayrı ayrı bir araya gelen akademisyenler, ‘Gözlem Yaparım Kayıt Tutarım’ başlıklı etkinlikte öğrencilerin okul bahçesinden topladıkları objeleri resimlemelerini istendi, hem seçilen nesneler hem de çizilen resimler üzerinden sohbet gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Bilim ve Merak’ konulu sohbetinde, çocukların ilerde neler yapak istedikleri, o yönde hayalleri ve meraklarını açığa çıkartıcı diyaloglar geliştirdi. Gezegenlerin hareketi, güneşin enerjisini nasıl sağladığı gibi konularda çocuklardan gelen ilginç sorulara Doç. Dr. Serhat Fevzi Özeren ile birlikte cevap veren Böyükata, bilimin nitelikleri ve bilim insanlarının çalışma prensipleri hakkında da bilgiler paylaştı. Öğretmenlere yönelik verilen ‘Proje Fikri Geliştirme Eğitim Semineri’ kapsamında Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje döngüsü yönetiminin aşamalarından bahsetti. Eğitime ilişkin düşüncelerini aktardı ve yeni yaklaşımları öğrenip eğitime yansıtılmasına dair bilgiler paylaşan Böyükata, öğretmen-veli ilişkileri ile öğrencilerin proje faaliyetlerine aktif katılımına dönük değerlendirmelerde bulundu

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Komşuya Eğitim Desteği
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