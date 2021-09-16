Komisyon toplandı

Şube Müdürü Agah Ayhan, Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevli özel eğitim öğretmenleri toplantıda hazır bulundu. Toplantıda, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Öğretmenleri kurulan komisyonun ilçe genelindeki tüm okulları ziyaret ederek, kapsamlı bir ihtiyaç analizi yapması, mevcut ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlamaların yapılması yönünde kararlar alındı. Toplantıda İlçemde bir özel eğitim okulunun kurulmasının elzem bir ihtiyaç olduğunun da altı çizildi.