Kolej gibi okullarda eğitim

Kaymakam Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Şube Müdürleri Hidayet Ceylan, Bekir Kadim ile birlikte Oluközü Şehit Yasin Yılmaz İlkokulu-Ortaokulu, Umutlu İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulu, Belekcehan İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette hazır bulunan Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, kendilerinin de okula yapılacak işlerde her türlü imkanı zorlayarak katkı sağlayacaklarını söyledi. Yapılan çalışmalar hakkında okul müdürleri ve öğretmenlerden bilgi alan Kaymakam Demir, ‘’Yapılacak her türlü sosyal-kültürel projeleriniz de tüm imkanlarımızla yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz’’ dedi. Belekcehan İlkokulu-İmam Hatip Ortaokuluna yapılan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinin açılışında Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy da hazır bulundu.