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Kolej gibi okullarda eğitim

AKDAĞMADENİ Kaymakamı Mustafa Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ile birlikte Belekcehan Beldesi’nde yaptıkları ziyarette, Kütüphane ve Teknoloji sınıfının açılışının yapıldığı Belekcehan İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulunun kolej havasında olması idarecileri memnun etti.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:04
Kolej gibi okullarda eğitim

 Kaymakam Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Şube Müdürleri Hidayet Ceylan, Bekir Kadim ile birlikte Oluközü Şehit Yasin Yılmaz İlkokulu-Ortaokulu, Umutlu İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulu, Belekcehan İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette hazır bulunan Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, kendilerinin de okula yapılacak işlerde her türlü imkanı zorlayarak katkı sağlayacaklarını söyledi. Yapılan çalışmalar hakkında okul müdürleri ve öğretmenlerden bilgi alan Kaymakam Demir, ‘’Yapılacak her türlü sosyal-kültürel projeleriniz de tüm imkanlarımızla yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz’’ dedi. Belekcehan İlkokulu-İmam Hatip Ortaokuluna yapılan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinin açılışında Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy da hazır bulundu.  

Anahtar Kelimeler:
Kolej Gibi Okullarda Eğitim
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