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Köksal Rektör yardımcısı oldu

BOZOK Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar’dan boşalan Rektör Yardımcılığı görevine Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Köksal atandı.

Köksal Rektör yardımcısı oldu

BOZOK Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar’dan boşalan Rektör Yardımcılığı görevine Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Köksal atandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:02
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Köksal Rektör yardımcısı oldu

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey’in de katılımı ile düzenlenen devir teslim töreni ile eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar, görevini yeni Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Köksal’a devretti. Devir teslim töreninde konuşan Rektör Karacabey, Hikmet Hocaya Üniversiteye sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Karacabey, Rektör Yardımcılığı görevine atanan Futa Hoca’ya da yeni görevinde başarılar diledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Şelli, Aybar, “Üç yılı aşkın süredir yürütmekte olduğum görevimi bugün itibari ile sonlandırıyorum.  Görev yaptığım süre içerisinde üniversitemiz, ilimiz ve fakültemizde önemli çalışmalara imza attık. Rektör Bey’in ekibinde yer almaktan çok mutlu oldum. Bundan sonra görevi Rektör Yardımcısı arkadaşımız Prof. Dr. Fuat Köksal yürütecek. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’e teşekkür ediyor, yeni Rektör Yardımcısı arkadaşımız Prof. Dr. Fuat Köksala’da yeni görevine başarılar diliyorum’’ dedi. 
Kendine verilen görev ve sorumluluğunun farkında olduğunu ve önemli bir göreve getirildiğini belirten yeni Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Köksal da, “Bundan sonra tecrübem, birikimim ve çalışmalarımla üniversitemizin gelişmesine katkı sağlayacağım. Rektör Bey’in ekibinde bir Yozgatlı olarak bulunmaktan gururlu ve mutluyum’’ diye konuştu.

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Köksal Rektör Yardımcısı Oldu
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