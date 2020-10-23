KodluYoz Projesi

Kodlama etkinliği haftası kapsamında KodluYoz proje çalışması olarak bilişim teknolojileri öğretmeni Emre Telli koordinesinde, uzaktan kodlama algoritması oluşturularak yapılan etkinliğe yoğun bir katılım oldu. Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi okul internet siteleri etkin kullanımı ve performansıyla da dikkat çekti. 2020- 2021 eğitim öğretim yılı son değerlendirme sıralamasında Yozgat'ta etkinlik güncellik ve takip edilirdik açısından birinci sıradaki yerini korudu. Türkiye de ise 52 bin okul içerisinde 224. Sıraya yükselerek Web sayfası alanında da başarısını ortaya koydu.