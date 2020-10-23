Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1194
ALTIN
489.945
DOLAR
7.9467
STERLİN
10.4048
EURO
9.4204

KodluYoz Projesi

SORGUN Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi Kodluyoz Proje çalışmalarını sürdürüyor.

23 Ekim 2020 Cuma 00:00
KodluYoz Projesi

Kodlama etkinliği haftası kapsamında KodluYoz proje çalışması olarak bilişim teknolojileri öğretmeni Emre Telli koordinesinde, uzaktan kodlama algoritması oluşturularak yapılan etkinliğe yoğun bir katılım oldu.  Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi okul internet siteleri etkin kullanımı ve performansıyla da dikkat çekti. 2020- 2021 eğitim öğretim yılı son değerlendirme sıralamasında Yozgat'ta etkinlik güncellik ve takip edilirdik açısından birinci sıradaki yerini korudu. Türkiye de ise 52 bin okul içerisinde 224. Sıraya yükselerek Web sayfası alanında da başarısını ortaya koydu. 

Anahtar Kelimeler:
KodluYoz Projesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullarda hazırlık
Okullarda hazırlık
Sanal Laboratuvar tanıtıldı
Sanal Laboratuvar tanıtıldı
Gençlerin başarısı
Gençlerin başarısı
Alan taraması başladı
Alan taraması başladı
Okul ziyareti
Okul ziyareti
Webinar eğitimi
Webinar eğitimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim