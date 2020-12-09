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KodluYOZ eğitimleri

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, KodluYOZ eğitim serisinin başladığını açıkladı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 00:11
KodluYOZ eğitimleri

Dünya geneli kodlama alanında farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen Kod Haftası dolayısı ile Code.org Türkiye Temsilcisi Robincode kurucusu Gözde Erbaz ile KodluYOZ Yozgat okul koordinatörleri ve öğretmenleri arasında söyleşi yapıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın konuşması ile başlayan söyleşide il koordinatörü Gamze Mete, katılımcıları bilgilendirdi. Gözde Erbaz ise, bilgisayar bilimlerini öğrenmenin önemi, kodlamanın öğrenci üzerindeki etkisi, gelecekte bilgisayar bilimlerini öğrenmenin önemine değindi. Öğretmenlerin sorularının cevaplanması ile söyleşi sona erdi. Zoom ile yapılan toplantı eşzamanlı olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesi üzerinden de yayınlandı. 

Anahtar Kelimeler:
KodluYOZ Eğitimleri
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