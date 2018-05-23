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Kodlama Tırı’nda eğitim

TÜRKİYE Eğitim Gönüllüleri Vakfı Algo Dijital Kodlama Tırı Cumhuriyet Alanı’nda konuşlandırılarak, ‘KodluYOZ’ Projesi kapsamında bulunan ortaokul öğrencilerinin algoritma ve problem çözme becerisini geliştirmek, dijital becerilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarda öğrencilere destek veriyor.

Kodlama Tırı’nda eğitim

TÜRKİYE Eğitim Gönüllüleri Vakfı Algo Dijital Kodlama Tırı Cumhuriyet Alanı’nda konuşlandırılarak, ‘KodluYOZ’ Projesi kapsamında bulunan ortaokul öğrencilerinin algoritma ve problem çözme becerisini geliştirmek, dijital becerilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarda öğrencilere destek veriyor.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Kodlama Tırı’nda eğitim

6-14 yaş aralığındaki çocuklar, geleceğin inovasyon dolu dünyasına adım atarken dijital dünyada buldukları bilgileri değerlendirme, analiz etme ve yorumlama süreçleriyle birlikte teknoloji kullanımı ve hatta ötesini öğreniyor. Algo Dijital ile dijital okuryazarlıktan dijital güvenliğe kadar sanal dünyanın alfabesini öğrenmenin yanı sıra internet kullanımı konusunda da bilgi sahibi oluyor. Böylece sanal dünyada buldukları bilgiyi doğru şekilde değerlendirebilecek, teknolojinin kötü kullanımına karşı farkındalık sahibi bireyler olarak yetişmeleri için gereken doğru davranışları oyunlarla öğreniyorlar. TEGV gönüllüleri ise projenin eğitimlerini alarak çocukların gelişimine katkı sağlıyor.

25 Mayıs tarihine kadar Cumhuriyet Alanı’nda kalacak olan Kodlama Tırını ziyaret eden Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrencilerle Eğitim Tırında bir araya gelerek aktivitelere katıldı. Yazıcı, ileri teknoloji çağı yaşadığımız bugünlerde öğrencilerin doğru kaynaklardan yönlendirilmesine, kendini geliştirmeye olanak sağlayacak değerli bir proje olduğunu dile getirdi. Etkinlikler ile ilgili bilgi alan Yazıcı, projenin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

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