Başlangıçta 6 ilçede kurulmaya başlanan atölye sayısının 21 atölye çıkartılarak, çalışmalara devam edildiği bildirildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, KodluYOZ atölyesinde kurs alan yüzlerce öğrencinin öncelikle code.org etkinlikleri ile başlayarak algoritma becerisini kazandığını, Scratch programı ile bu becerilerini geliştirdiklerini söyledi. Yazıcı, ‘’Atölyede çalışma imkânı olmayan öğrencilerimize de Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimiz ve Robotik Kodlama kursu alan öğretmenlerimiz tarafından okul imkânları doğrultusunda 21 bin 236 öğrencinin Code.org, 6 bin 845 öğrencimizin de Scratch Programında kayıtları yapılmış ve kodlama alanında eğitim alması sağlanmıştır’’ dedi. Yazıcı, KodluYOZ Projesi ile hizmet içi eğitim kapsamında 500 öğretmene robotik kodlama eğitimi verildiğini, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda kendilerini geliştirme imkânı bulduklarını, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifika sahibi olduklarını bildirdi. Yazıcı, ‘’Atölyemizde bulunan robotik malzemeleri inceleme ve bunlarla çalışma fırsatı bulan öğrencilerimiz robot parçalarını, sensörleri ve ne işe yaradıklarını, bunları nasıl bir araya getireceklerini ve tasarımı yapılan bir robotun nasıl kodlanarak farklı alanlarda kullanılabileceğini keşfetmektedir. Grup çalışması yaparak analitik ve inovatif düşünmeyi öğrenen öğrencilerimiz bu bilgilerin gerçek hayatta kullanılan örneklerini görme imkânı bulmaktadır. Atölyelerimizde 3 boyutlu tasarım yapmayı öğrenen öğrencilerimiz, bu alanda yapılan ve gelecekte yapılacak olan Endüstri 4.0 teknolojileri ile tanışarak kendilerine özel 3 boyutlu tasarımlar yapıp, bunların çıktısını almaktadır’’ diye konuştu. Yazıcı, öğrencilerin aldıkları eğitimin sonuçlarını görmek, yapılan işleri sergilemek amacıyla TUBİTAK ile Ulusal ve yerel alanlarda düzenlenen yarışmalara katıldıklarının da altını çizdi. Yazıcı, ‘’2019 yılında Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Eğitim Bilim ve Öğrenme Şenliğinde yapılan yarışmamıza 100 öğrencimiz katılmış ve ödüllendirilmiştir. Salgın nedeniyle yarışma yapılamamakla beraber atölyelerde ve çevrimiçi çalışmalarla kodlama etkinliklerimiz devam etmektedir. Dünya genelinde yapılan kodlama haftası çalışmaları çerçevesinde Evde KodluYOZ sloganı ile ilimiz geneli tüm öğrencilerimizle kodlama çalışmaları başlatılmıştır. Öğrencilerimiz artık evlerinde de kodlama yaparak çalışmalarını sürdürerek kendilerini geliştirme imkanına sahip olmaktadır. 21. yy. becerilerini kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yediden yetmişe herkesi kodlama haftası etkinliklerine KodluYOZ ile davet ediyoruz. Etkinliklere katılmak için rehberimiz kodluyoz.org adresinde bulabilirsiniz’’ ifadelerini kullandı.