Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1180
ALTIN
486.415
DOLAR
7.9345
STERLİN
10.2395
EURO
9.2803

Kodlama eğitimi

YOZGAT Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 2017 yılında başlatılan KodluYOZ projesi kapsamında atölye sayısı artırıldı.

16 Ekim 2020 Cuma 00:26
Kodlama eğitimi

Başlangıçta 6 ilçede kurulmaya başlanan atölye sayısının 21 atölye çıkartılarak, çalışmalara devam edildiği bildirildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, KodluYOZ atölyesinde kurs alan yüzlerce öğrencinin öncelikle code.org etkinlikleri ile başlayarak algoritma becerisini kazandığını, Scratch programı ile bu becerilerini geliştirdiklerini söyledi. Yazıcı, ‘’Atölyede çalışma imkânı olmayan öğrencilerimize de Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimiz ve Robotik Kodlama kursu alan öğretmenlerimiz tarafından okul imkânları doğrultusunda  21 bin 236 öğrencinin Code.org, 6 bin 845 öğrencimizin de Scratch Programında kayıtları yapılmış ve kodlama alanında eğitim alması sağlanmıştır’’ dedi. Yazıcı, KodluYOZ Projesi ile hizmet içi eğitim kapsamında 500 öğretmene robotik kodlama eğitimi verildiğini, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda kendilerini geliştirme imkânı bulduklarını, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifika sahibi olduklarını bildirdi. Yazıcı, ‘’Atölyemizde bulunan robotik malzemeleri inceleme ve bunlarla çalışma fırsatı bulan öğrencilerimiz robot parçalarını, sensörleri ve ne işe yaradıklarını, bunları nasıl bir araya getireceklerini ve tasarımı yapılan bir robotun nasıl kodlanarak farklı alanlarda kullanılabileceğini keşfetmektedir.  Grup çalışması yaparak analitik ve inovatif düşünmeyi öğrenen öğrencilerimiz bu bilgilerin gerçek hayatta kullanılan örneklerini görme imkânı bulmaktadır. Atölyelerimizde 3 boyutlu tasarım yapmayı öğrenen öğrencilerimiz, bu alanda yapılan ve gelecekte yapılacak olan Endüstri 4.0 teknolojileri ile tanışarak kendilerine özel 3 boyutlu tasarımlar yapıp, bunların çıktısını almaktadır’’ diye konuştu. Yazıcı, öğrencilerin aldıkları eğitimin sonuçlarını görmek, yapılan işleri sergilemek amacıyla TUBİTAK ile Ulusal ve yerel alanlarda düzenlenen yarışmalara katıldıklarının da altını çizdi. Yazıcı, ‘’2019 yılında Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Eğitim Bilim ve Öğrenme Şenliğinde yapılan yarışmamıza 100 öğrencimiz katılmış ve ödüllendirilmiştir. Salgın nedeniyle yarışma yapılamamakla beraber atölyelerde ve çevrimiçi çalışmalarla kodlama etkinliklerimiz devam etmektedir. Dünya genelinde yapılan kodlama haftası çalışmaları çerçevesinde Evde KodluYOZ sloganı ile ilimiz geneli tüm öğrencilerimizle kodlama çalışmaları başlatılmıştır. Öğrencilerimiz artık evlerinde de kodlama yaparak çalışmalarını sürdürerek kendilerini geliştirme imkanına sahip olmaktadır. 21. yy. becerilerini kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yediden yetmişe herkesi kodlama haftası etkinliklerine KodluYOZ ile davet ediyoruz. Etkinliklere katılmak için rehberimiz kodluyoz.org adresinde bulabilirsiniz’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kodlama Eğitimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarmadan Trafik eğitimi
Jandarmadan Trafik eğitimi
Eğitimcilere seminer
Eğitimcilere seminer
Belgelerini aldılar
Belgelerini aldılar
Miniklere siperli maske
Miniklere siperli maske
Fasiküller Öğrencilere ULAŞTIRILDI
Fasiküller Öğrencilere ULAŞTIRILDI
KAFE KUTUPHANE AÇILDI
KAFE KUTUPHANE AÇILDI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim