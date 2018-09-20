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Kodlama eğitimi devam ediyor

BOĞAZLIYAN ilçesinde öğretmenlere yönelik Kodlama ve Robotik eğitimleri devam ediyor.

Kodlama eğitimi devam ediyor

BOĞAZLIYAN ilçesinde öğretmenlere yönelik Kodlama ve Robotik eğitimleri devam ediyor.

20 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Kodlama eğitimi devam ediyor

24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek eğitim çalışması ile daha önce eğitim alan öğretmenlerle birlikte 40 öğretmen eğitimini tamamlamış olacağı kaydedildi. Eğitim sürecinde, Algoritma, bloklarla kodlama, temel elektronik bilgisi, 3D tasarım ve yazıcı, temel robotik kodlama gibi konuları işlenecek. Yozgat ili genelinde uygulanan KODLUYOZ projesi kapsamında verilecek eğitim ile öğretmenler, benzer eğitimleri öğrencilere verecek. 

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