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Kodlama eğitimi

YOZGAT Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kodluyoz Projesi kapsamında üniversite öğrencilerinin katılımı ile yazılım ve bilgisayarsız kodlama etkinliği yapıldı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:59
Kodlama eğitimi

Son günlerin gündem maddelerinden birisi olan kodlama eğitiminin temelini oluşturan bilgisayarsız kodlama eğitiminin, eğlenceli bir yöntem olduğuna dikkat çekildi. Kodlamanın bir sorunu çözerken kullanılan adımlar, ifadeler olduğuna vurgu yapıldı, ‘’Kodlama illaki bilgisayarda yapılması gerekmez. İlk kez gittiğiniz bir şehirde yolu karıştırdınız ve birine sorma ihtiyacı duydunuz diyelim. Kimisi öyle güzel ifade eder ki, sanırsın navigasyon :) Kimisi de ‘keşke sormasaydım’ dersin. Kodlama becerisi hayattaki başarıdır aslında. Kodlama öğrenmek, mühendis ya da yazılımcı olunacağı anlamına gelmez. Kısa zamanda, daha az güç harcayarak çöpleri toplayabilen apartman görevlisi kodlama becerisine sahip demektir. Kurduğu iş düzeni sayesinde gereksiz harcamalara sebep olmayan inşaat şefi de iyi bir kodlama becerisine sahiptir’’ denildi.  

Anahtar Kelimeler:
Kodlama Eğitimi
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