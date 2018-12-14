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Koca yürekli minikler

YOZGAT Başarı Günüz Bakımevi ve Çocuk Kulübünün koca yürekli minikleri, Doğu Anadolu Bölgesinde illerde yaşayan ihtiyaç sahibi kardeşlerine, giysi ve kırtasiye yardımında bulunmak üzere kolları sıvadı.

Koca yürekli minikler

YOZGAT Başarı Günüz Bakımevi ve Çocuk Kulübünün koca yürekli minikleri, Doğu Anadolu Bölgesinde illerde yaşayan ihtiyaç sahibi kardeşlerine, giysi ve kırtasiye yardımında bulunmak üzere kolları sıvadı.

14 Aralık 2018 Cuma 07:00
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Koca yürekli minikler

Değerler eğitiminde paylaşma ve yardımlaşma temalı etkinlikler yürüten miniklere, Başarı Çocuk Yönetimi, velilerle işbirliği içine girerek destek verdi. Kırtasiye ve giysi yardımlarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki çocuklara ulaştırmak üzere harekete geçildi. Başarı Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübüne getirilen giysi ve kırtasiye malzemeleri, minikler tarafından paketlenip, gönderilmek üzere hazır hale getirildi. Kırtasiye Malzemeleri, Bitlis Bayramalan köyü ilkokuluna, Giysiler ise Elazığ Kovancılar ilçesindeki Şehit Tabip Teğmen Yüksel Demir İlkokuluna gönderilecek.

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