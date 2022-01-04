Kitaplar dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak dağıtılan yardımcı kaynak kitaplar, Yozgat'ta öğrencilerin istifadesine sunuldu. Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm kademelerde ve sınıf seviyelerinde ücretsiz olarak verilen yardımcı kaynak kitapların dağıtımına İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Şube Müdürü Işık Gün katıldı. Toplamda 92 bin 161 adet yardımcı kaynak kitabın Yozgat’ta öğrenim gören öğrencilerin istifadesine sunulduğunu belirten Yazıcı, “Divanlı Refika Mustafa Kıymaz Aslan ilk-Ortaokul öğrencilerine yardımcı kaynak kitaplarının dağıtımını gerçekleştirdik. Basılı olarak öğrencilerin istifadesine sunulan kaynak kitaplara yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden dijital olarak da ulaşılabilirsiniz. Devlet ricalimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere ücretsiz dağıtılan yardımcı kaynak kitapların gönderilmesinde emek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz” dedi. Kitap dağıtımından sonra z 8/A sınıfı öğrencisi Zeynep Münevver Cihangiroğlu, ''Biz öğrencilere dağıttığınız yardımcı kaynak kitapların sınavlarda ve derslerde büyük yararı olacaktır. Size ve Milli Eğitim Bakanlığına tüm arkadaşlarım adına teşekkür ederim'' dedi.

