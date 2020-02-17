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Kitap okuyup, kazandılar

SORGUN Yunus Emre İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen törenle başarılı öğrenciler ve en fazla kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

17 Şubat 2020 Pazartesi 03:05
Kitap okuyup, kazandılar

Ödül törenine Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ile birlikte katıldı. Törende, Badminton turnuvasında Küçük Kızlar Yozgat İl Birinciliği, Küçük Erkekler Yozgat İl İkinciliği, Yıldız Kızlar İl İkinciliği ve Yıldız Erkekler İl İkinciliği elde eden öğrencilere madalya ve kupaları takdim edildi. Ayrıca Yunus Emre İlk ve Ortaokulun 1. 2. ve 3. Sınıf öğrencilerinden çok kitap okuyanlara Kitap Kurdu belgesi verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya, Badminton turnuvası ve Kitap Kurdu öğrencilerin gelişiminde, eğitiminde emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri üstün başarı, gayretlerinden dolayı tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

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Kitap OkuyupKazandılar
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