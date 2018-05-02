Kitap okuyup, gezdiler

‘Kınalı Hasan’ın Torunları Ecdadın İzinde’ sloganıyla düzenlenen gezi esnasında öğrenciler, ecdadın bize bu aziz vatanı ne şartlarda, nasıl bıraktıklarını, nerelerde mücadele ettiklerini yerinde görme, alan kılavuzu tarafından ziyaret edilen her noktanın hikayesinin ayrıntılı bir şekilde anlatılmasıyla ciddi duygu yoğunluğu yaşadı. Çanakkale Eceabat’ta başlayan gezide öğrenciler ile beraberindeki öğretmen ve idareciler, Kilitbahir Kalesi, Tabyalar, Seyit Onbaşı Anıtı, Soğanlıdere Şehitliği, Çanakkale Şehitler Anıtı (Abidesi), Conkbayırı 57. Alay Şehitliği, Alçıtepe güzergahlarını gezerek tarihe tanıklık ettiler. Gezi esnasında öğrencilerde heyecan ve duygu yoğunluğu yaşandı. Gün sonunda Alçıtepede konaklayan grup, sabah yapılan kahvaltının ardından Çanakkale merkezdeki Truva atının bulunduğu alanı da ziyaret ederek Bursa’ya hareket ettiler. Bursa merkezde sırasıyla tarihi ve turistik bölgeleri de gezip, ilçeye döndüler.