Kitap okuma kampanyası

Kitap okuma etkinliğine Gümüşdiğin Mahallesi Muhtarı Süleyman Aslan da katıldı. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, muhtarın okuması için kendisine Ömer Muhtar’ın ‘Çöl Aslanı’ isimli kitabını verdi. Öte yandan, Ankara’da yaşayan, doğduğu toprakları unutmayan, sevgi köprüsü kuran Yelten Köyü Dernek Başkanı Beyler Anaç, Kıyılı Köyü Dernek Başkanı Ramazan Aydın, Ümit Sungur İlçeyi ziyaret ederek, öğrencilerle okuma etkinliğine katıldılar. Şehit Yasin Yoldaş İlk/Ortaokulu öğrencilerine kırtasiye desteği verdiler.