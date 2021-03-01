Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1471
ALTIN
413.983
DOLAR
7.3369
STERLİN
10.2728
EURO
8.8708

Kitap okudular

KADIŞEHRİ İlçesinde yüz yüze eğimin yapıldığı köy okullarında kitap okuma etkinliği de yapıldı.

01 Mart 2021 Pazartesi 00:12
Kitap okudular

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Nuri Çelik İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. ‘’Çocuk seslerini özlemişiz’’ diyen Aksoy, öğrencilerle sınıflarda bir araya gelip, sohbet etti, birinci sınıf öğrencilerinin hikaye okuma etkinliğine katıldı. Aksoy, ‘’Sözleştik bir sonraki ziyaretlerimde ben de onlara hikaye okuyacağım. Bahçede ‘donma’ oyunu bile oynadık. Okullarımız geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimizle güzel. Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için’’ ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Kitap Okudular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullarda denetim
Okullarda denetim
Okuma yazma seferberliği
Okuma yazma seferberliği
Teşekkür Belgesi
Teşekkür Belgesi
Bilim okuryazarlığı
Bilim okuryazarlığı
Proje Ofisi değerlendirdi
Proje Ofisi değerlendirdi
Sarıkaya’ya yeni müdür
Sarıkaya’ya yeni müdür
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim