Kitap okudular

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Nuri Çelik İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. ‘’Çocuk seslerini özlemişiz’’ diyen Aksoy, öğrencilerle sınıflarda bir araya gelip, sohbet etti, birinci sınıf öğrencilerinin hikaye okuma etkinliğine katıldı. Aksoy, ‘’Sözleştik bir sonraki ziyaretlerimde ben de onlara hikaye okuyacağım. Bahçede ‘donma’ oyunu bile oynadık. Okullarımız geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimizle güzel. Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için’’ ifadelerini kullandı.