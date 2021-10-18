Kitap okudular, ebru yaptılar

Merkezde okuma etkinliği yapıldı, ebru sanatına yönelik eğitimler okulda gerçekleştirildi. Merkezde oluşturulan ‘Kitap Okuma Halkaları’ projesi kapsamında kitap okunmaya devama etkinliklerine devam edildi. Gençler, ‘Yalnız Efe’ kitabını okuyarak kritiğini yaptı. Ardından çiğ köfte yiyerek sohbet ettiler. Gençlik Merkezi’nde devam eden ebru sanatı eğitimiyle gençlerin el becerileri geliştiriliyor. Gençlik Merkezi ve KADEM Derneği iş birliği ile Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu’nda yapılan etkinlikte gençler Ebru Sanatı ile tanıştırıldı.